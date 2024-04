Il rendimento del Btp al 4% per la prima volta da dicembre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ildel Btp decennale torna a toccare il 4% per ladallo scorso 11, in scia al venir meno delle scommesse per un rapido taglio dei tassi da parte delle banche centrali. Il bond italiano sale di tre punti base, al 4,01%, dopo che ieri aveva chiuso in rialzo di quasi 14 punti base in scia alle dichiarazioni del membro della Bce, Joachim Nagel, secondo cui un eventuale taglio dei tassi a giugno non dovrà essere letto come il primo di "una serie di ribassi" del costo del denaro: "Data l'attuale incertezza - aveva spiegato Nagel - non possiamo impegnarci in anticipo ad un determinato percorso dei tassi".