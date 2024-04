Il Pd teme altri scherzi di Calenda e Renzi | cosa può accadere alle prossime elezioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il voto in Basilicata ha acceso i riflettori sul “tesoretto” in mano ai partiti di centro, nel caso specifico Italia Viva e Azione. La prima con il 7% di Orgoglio Lucano, la lista sostenuta daiani, la seconda con quasi il 7,5% sono stati decisivi per far vincere a larghissima maggioranza Vito Bardi. Certo, ogni caso è a sé. Non sempre il centro fa così incetta di voti. In Basilicata, poi, ha pesato la presenza di candidati come Marcello Pittella (ex Pd, ora in Azione) che hanno un bottino personale di consensi. Il “tesoretto”, dunque, era condizionato da “tesoretti” personali. Detto questo, l'esperimento lucano potrebbe ripetersi altrove. O determinando già al primo turno la vittoria di un candidato, come nel sistema delleregionali, o condizionando il ballottaggio, comecomunali. Ed è il ...