Il mio Pd non incitava all' odio Fioroni si ribella sul 25 aprile e chiede unità

(Di giovedì 25 aprile 2024) «Chi alimenta parole di contrapposizione non ha nulla a che fare con la mia storia, la mia cultura, né col mio Pd. Il partito che ho fondato nonall'contro nessuno». A dirlo Giuseppe, ex ministro e per molti anni leader dei popolari dem.Il 25è la festa solo di una parte, come qualcuno cerca di diffondere? «De Gasperi la istituì come festa della liberazione dal regime nazi-fascista, ma soprattutto come festa dell'che chiudeva una pagina di storia divisiva e apriva un nuovo libro di pacificazione. Riteneva l'antifascismo fondamento delle idee ricostruttive del Paese. Questo è lo spirito vero della Resistenza. Non bisogna dimenticare che De Gasperi, seppure era in prigione per il Regime, ogni giorno recitava un padre nostro purché si potesse salvare l'anima di ...