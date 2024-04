Il dramma nelle carceri tra sovraffollamento e cure mediche inadeguate

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nell'iniziativa del Garante di Palermo per le persone private della libertà, gli avvocati della commissione diritti umani e carcere della camera penale del capoluogo espongono cartelli, ognuno dei quali è una denuncia, ilsu tutte, e una richiesta, garantire la salute in carcere. Leggono il lungo elenco dei detenuti morti in carcere: 34 in tutta Italia nei primi 4 mesi di quest’anno. Una cifratica che rischia di superare il tragico record del 2022 quando le persone che si tolsero la vita tra le sbarre furono 85. In Sicilia si contano già 3 suicidi nel 2024, furono 8 nel 2023.La tragica fine di Samuele BuaTante le vite spezzate e le famiglie distrutte come quella di Samuele Bua, morto a 29 anni il 4 novembre del 2018. Al sit in ci sono anche la mamma e la sorella, indossano la maglia su cui hanno fatto stampare il volto ...