Il crowdfunding della Bicocca per monitorare l' inquinamento del suolo

(Di giovedì 25 aprile 2024) AGI - Valutare l'delcon un metodo del tutto naturale, osservando cioè il comportamento di alcuni organismi che lo popolano ovvero i porcellini di terra: è questo l'obiettivo dei ricercatori dell'Universita' di Milano-che hanno lanciato la campagna di"Tanti Piccoli Porcellin!" per sviluppare un prototipo strumentale per riconoscere unsano da uno contaminato, coniugando le risposte comportamentali dei porcellini e i più sofisticati strumenti dell'intelligenza artificiale. I porcellini di terra sono gli unici crostacei ad avere colonizzato la terraferma a partire dal Carbonifero Inferiore, fra i 359,2 e i 318,1 milioni di anni fa: questi antichissimi animali dovettero adattarsi in un ambiente nuovo compensando, prima fra tutte, la disidratazione. Come? ...