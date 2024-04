Il cocktail di Primavera secondo Julian Biondi | il Rossini - a base di fragole e bollicine

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 25 aprile 2024) Aprile è il mese in cui usciamo dall'egemonia degli agrumi e dei cavoli e entriamo nella stagione più gustosa dell'anno: lesono il simbolo perfetto dello slancio primaverile. Lehanno una lunga storia culinaria che affonda le radici nell'antichità, amate già dai Romani e poi celebrate nelle corti nobiliari europee nel Rinascimento. Ancora oggi continuano ad essere un ingrediente fondamentale in molte ricette, tra cui quella di uno deiitaliani più iconici: il(dal nome del famoso compositore e gourmet di Pesaro). L'articolo è disponibile sul mensile Gambero Rosso in edicola Arrigo Cipriani e il suo Harry's Bar Creato all'inizio degli anni '60 da Arrigo Cipriani nel suo Harry's Bar di Venezia, ilè un omaggio al celebre compositore noto per essere un seguace ...