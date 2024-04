Idrocele testicolo gonfio | cause - diagnosi e cure

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’è una patologia che porta all’accumulo anomalo di liquido citrino (colore giallo trasparente) tra il foglietto parietale e quello viscerale della tunica vaginale, la membrana sierosa che avvolge i testicoli. Comunemente nota come ““, questa condizione può presentarsi alla nascita (da 1 a 10 neonati su 100 ne sono affetti) e negli uomini di età superiore ai 40 anni. L’si manifesta con un rigonfiamento dello scroto che nei neonati, in genere, scompare senza bisogno di alcun trattamento mentre negli adulti può essere la conseguenza di un trauma o di un’infiammazione dello scroto o, più raramente, di un tumore o di un’ernia inguinale. Questa patologia insorge a causa di uno squilibrio tra il liquido che si riversa in questo spazio e quello che viene ...