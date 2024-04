I volti della Festa della Liberazione L’immunità - la rinunci - la cattura Inverniz -i, il boscaiolo partigiano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) MOGGIO (Lecco) Dopo l’armistizio era stato esonerato dal continuare a combattere con i nazifascisti e avrebbe tranquillamente potuto rimanere a casa, nella sua Moggio. Invece ha deciso di continuare come, a rischiosua stessa vita e di essereto e internato, come successo. Francescozi aveva 19 anni quando il 19 gennaio 1942 venne obbligato a lasciare Moggio, all’epoca frazione di Cremeno, per la chiamata alle armi durante la Seconda guerra Mondiale: 29esimo Reggimento Fanteria, 6° settore Guardie di frontiera, matricola 19579. L’8 settembre del ‘43 si trovava con i suoi commilitoni a Torre Pellice (Torino): riuscì a scappare e tornare in Valsassina, prima come sbandato, poi comeregolarmente assunto, un mestiere quello di taglialegna che gli ...