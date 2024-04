I venti minuti di Cannavaro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ci vorrebbe la penna di un grande scrittore sudamericano, tipo il Soriano del ’rigore più lungo del mondo’, per raccontare bene quello che succederà oggi a Fabioe all’Udinese. In realtà forse neanche la fantasia poteva immaginare una gara iniziata da un allenatore e conclusa da un altro, sulla panchina della stessa squadra, undici giorni dopo. È come un esonero arrivato a gara in corso, quello di Gabriele Cioffi: c’era lui a parlare con De Rossi e Pairetto quando, il 14 aprile scorso, la partita Udinese-Roma fu sospesa per il malore a Evan Ndicka. Ora che sappiamo che non si è trattato di un problema cardiaco, in teoria Ndicka potrebbe anche ripresentarsi in campo, stasera. Gli allenatori possono cambiare la formazione rispetto a quella del momento dell’interruzione, tranne che per i cambi già effettuati (Huijsen e Aouar per la Roma, come Ehizibue e Kamara ...