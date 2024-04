(Di giovedì 25 aprile 2024) L’Umbria, con 21.660 euro di reddito medio imponibile, si posiziona lontano sia rispetto alla regione con reddito medio complessivo più elevato come la Lombardia (27.890 euro) sia dalla Calabria, la regione con il reddito medio più basso (17.160 euro). Persiste comunque ancora una distanza significativa tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali e le isole. Ad indicarlo, come analisi territoriale del reddito dichiarato, sono i dati pubblicati dal ministero dell’Economia e delle Finanze con il report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023 basate sull’anno d’imposta del 2022. Il reddito complessivo ammonta a circa 970,2 miliardi di euro (+6,3% rispetto al 2021), per un valore medio di 23.650 euro (+4,9% rispetto al 2021). Significativa, inoltre, è l’incidenza percentuale dei lavoratori dipendenti beneficiari del ...

I conti in tasca ai cittadini. Stipendi, non siamo ricchi - Report del Ministero: in Umbria 21.660 euro di reddito medio imponibile . Dato sotto la media nazionale, vicini al Sud. La regione è ancora in sofferenza . .lanazione

Siena resta la più ricca. Traguardo ottenuto con un reddito medio di quasi 27mila euro - Si evince dal dato pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze nel report nazionale sulle dichiarazioni basate sull’anno d’imposta 2022. In provincia spiccano i Comuni intorno al capoluogo, ...lanazione

Ricchi e poveri, ecco i redditi di tutta la provincia: Noventa e Selvazzano sul podio - PADOVA - Comanda il capoluogo, dove la presenza di grandi imprenditori e affermati professionisti alza decisamente la media della ricchezza. Completano il podio Noventa e Selvazzano, seguiti ...ilgazzettino