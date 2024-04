I 20 migliori giochi con protagoniste femminili

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nel 2024, si spera che l’argomento sia ormai sdoganato: anche le donne possono esserenei video. Sconvolgente. Da quando Peach era una semplice principessa che Mario doveva salvare dalle fiamme del re dei Koopa, è passata tantissima acqua sotto i ponti. Con essa, è cambiata anche la consapevolezza di un mercato pronto a parlare a sempre più persone. Da quando i videosono nati, lesono aumentate a dismisura, specie nell’ultimo decennio. Con l’esplosione dei videonarrativi, sceneggiatori e creativi hanno avuto tra le mani le possibilità per dare forma a grandi personaggi di sesso femminile che, in alcuni casi, sono riusciti anche a prendere il sopravvento sui precedenti volti maschili – un esempio è la serie Gears di Microsoft. In ...