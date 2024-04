Hockey pista | Forte dei Marmi - Lod - Follonica e Trissino si prendono il primo punto dei playoff di Serie A1

(Di giovedì 25 aprile 2024) La prima tornata deiscudetto dellaA1 2023-2024 disuè ufficialmente andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nelle gare -1 dei quarti di finale; tutteche si giocano al meglio delle 3 partite. A Bassano, ildeiè riuscito a passare 1-3 ipotecando così il passaggio alle semifinali, così come hanno fatto, con altri due blitz esterni il, capace di imporsi 3-4 a Grosseto, e il, che anch’esso ha vinto 1-4 nella tana del Sandrigo. Unico “interno” messo a referto è stato quello del Lodi: i lombardi infatti l’hanno spuntata 4-3 ai supplementari contro il Sarzana. Ora si tornerà inper le varie gare -2 nel fine settimana fra ...

Stasera alle 20.30 la Libertas Hockey Forlì scenderà in campo a Viareggio per gara2 della semi finale playoff. Dopo la netta vittoria in via Ribolle in gara1 (9-1 a favore dei Warpigs ), i ragazzi di coach Rizzoli cercheranno di portare a casa anche ...

hockey Faccin e quei due gol che hanno mandato in estasi l’Amatori - L’eroe della rimonta sul Sarzana: «Sono contentissimo di aver contribuito a portare a casa una vittoria importantissima che ci ha fatto iniziare i play off col piede giusto» ...ilcittadino

hockey, Forlì stacca il pass per la finale promozione in serie A: contro Vicenza servirà un'impresa - I War Pigs sono in finale con Vicenza per la promozione in serie A; oggettivamente con scarse probabilità di successo, visto il ruolino di marcia dei veneti, ma il massimo obiettivo della stagione è s ...forlitoday

Snipers VR3 fuori dai playoff di serie C per un soffio - Gli Snipers di serie C mancano i playoff per un soffio. Un vero e proprio spareggio quello che in pratica si è disputato domenica a San Benedetto del Tronto (e per gli amanti storici di questa discipl ...civonline