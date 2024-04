Hamas mostra ostaggio israeliano con braccio amputato - i genitori | “Siate coraggios - trovate accordo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 25 aprile 2024) Appello alla pace deidel 23enne Hersh Goldberg-Polin, rapito danell'attacco del 7 ottobre nel sud di Israele eto in un video nelle scorse ore col. "Siatei e concludete unper porre fine alla sofferenza in questa regione" hanno dichiarato in un video di risposta i due