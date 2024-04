Gotta | cos’è - caus - sintomi e cura

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nonostante sia già descritta da Ippocrate, Celso e Galeno, laè una malattia che esiste ancora oggi. Se in passato era considerata la malattia dei ricchi (Svetonio la definisce come “morbus dominorum”) perché colpiva i ceti sociali più agiati aa del loro stile di vita (esordisce in genere aa di pasti abbondanti con eccessiva assunzione di carne o alcool), oggi sappiamo che è una malattia a forte componente genetica che risulta legata solo in parte ai fattori ambientali. Quando si parla di, si intende un disordine del metabolismo delle purine. Esse svolgono diverse funzioni fisiologiche, tra cui la costituzione di parti fondamentali del DNA e dell’RNA, la trasmissione di energia nelle cellule e la regolazione di processi cellulari cruciali. Tuttavia, un eccesso di purine nell’organismo può portare ...