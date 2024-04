Glielo chiederemo ancora | Giannini - il delirio su Meloni a Otto e Mezzo

(Di giovedì 25 aprile 2024) Massimosi iscrive al club dei compagni che "va bene,ma non basta". A, l'editorialista di Repubblica non usa giri di parole e attacca a testa a bassa il premier sul 25 Aprile: "Il fascismo è un fenomeno storico che ha riguardato solo l'Italia. Vi voglio dire una cosa, a Gramsci qualcuno diceva 'per favore non ci ripeta sempre le stesse cose'. Gramsci rispondeva sempre 'no,le cose bisogna ripeterle, sempre'. E dunque finché Giorgianon pronuncerà la frase 'io sono antifascista' noifino alla nausea". Insomma come Fratoianni o Bonelli anchechiede allala patente di antifascista. Scordando che il premier ha giurato sulla Costituzione nata dall'antifascismo e dimenticando del tutto le parole ...

Riccardo Scamarcio e Adriano giannini, protagonisti di “Sei fratelli”: «Noi belli Ma se siamo vintage ormai!» - giannini, 52, invece, è stato Tommaso ... a intervenire come fa Lilli Gruber in otto e mezzo su La7 quando lascia parlare gli ospiti per poi tirare i remi in barca e arrivare alla domanda successiva.

Continua a leggere>>

Ginnastica artistica, Chiara Barzasi firma la doppia finale in Coppa del Mondo. Vannucchi, giannini e Mozzato promossi - A Doha (Qatar) prosegue la quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2024 di ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. La competizione me ...

Continua a leggere>>

Giffoni, Premio Leonardo a Giancarlo giannini - Per la prima volta l’attore sarà premiato non solo perché simbolo del cinema italiano ma come progettista tecnico PRESENTANO ...

Continua a leggere>>