Ginnastica artistica - l’Italia lancia il guanto di sfida a Ucraina e Gran Bretagna | i Moschettieri possono confermarsi sul trono?

(Di giovedì 25 aprile 2024)si è presentata a Rimini per cercare di difendere il titolo conquistato nella gara a squadre degli Europei 2023. Sono passati dodici mesi dall’impresa di Antalya, dove la nostra Nazionale salì sul gradino più alto del podio nell’evento che premia la forza e la validità del movimento ginnico di un’intera Nazione. Fu una prima volta storica, una pagina indelebile dell’antologia dello sport tricolore firmata da parte dei, che ci vogliono riprovare di fronte al proprio pubblico. Il DT Giuseppe Cocciaro ha deciso di affidarsi alla stessa formazione dell’exploit in Turchia: Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Mario Macchiati, Marco Lodadio. Gli azzurri hanno concluso al quinto posto nel turno preliminare, ma ad appena tre millesimi dalla terza piazza: 249.192 per i padroni di casa, 249.194 per la Svizzera, 249.195 per ...