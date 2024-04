Giappone - il console d’Italia a Osaka incontra il direttore del Museo di Tsuruga

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ilgeneralead, Marco Prencipe, hato ildeldi, Akinori Nishikawa.è una cittàse situata nella prefettura di Fukui. Ilè dedicato a due momenti speciali della storia delle relazioni nippo-europee, occasioni in cui ilaccolse i rifugiati dall’Europa. La prima, negli anni ’20, quando oltre 700 bambini polacchi provenienti dalla Siberia trovarono qui un rifugio temporaneo prima di essere trasferiti in Polonia, e per la seconda volta negli anni ’40, quando ilaccolse migliaia di rifugiati ebrei in possesso di visti di transito. Molti di coloro che arrivarono con la seconda ondata di emigrati ...