Giani a Civitella | Non dimenticare mai il sacrificio per la libertà

(Di giovedì 25 aprile 2024)della Chiana, 25 aprile 2024 – "Oggi nel giorno della festa della Liberazione dal nazifascismo, siamo onorati dalla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Grazie per esserci, Signor Presidente, e per ricordare insieme una delle stragi nazifasciste più drammatiche in Italia, dove persero la vita 244 persone, era il 29 Giugno 1944. È importante nonmai ildi coloro che lottarono per la. Ora e sempre Resistenza!". E’ il messaggio del presidente della Regione Toscana, Eugenioanche lui presente alla commemorazione che si è svolta stamani ain Val di Chiana (Arezzo). “Celebrare la Festa della Liberazione aVal di Chiana, in uno dei luoghi più martoriati dalla furia nazifascista, ...