Gears 6 - l’annuncio in giugno viene ritenuto possibile anche da un attore coinvolto

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’attesa perdi6, il videogioco mai confermato ma di cui tutti danno per certa l’esistenza, sta raggiungendo livelli di intensità altissimi. I fan sono convinti che lo showcase Xbox del prossimosarà il momento giusto pere nuovi indizi puntano verso questo evento per l’apertura del sipario sul progetto. Come riporta Gaming Bolt, l’Liam McIntyre, che interpreta il ruolo di JD Fenix, protagonista diof War 4 e personaggio di supporto fondamentale in5, ha indicato proprio l’estate comeperiodo di annuncio del prossimo videogioco della serie. In una risposta su X, l’parla del mese dicome quello in cui Microsoft e The Coalition ci daranno ...