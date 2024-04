Gaia Gentile e Nicolò Pantaleo - chi sono gli artisti di The Voice Generation

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 aprile 2024)insieme al padre Giuseppe estati tra i protagonisti della prima edizione di Theconclusasi lo scorso venerdi con la vittoria di Gino e Noemi Scannapieco. Oggi lasaranno ospiti de La Volta Buona, in onda dale 14 su Raiuno dove ripercorreranno l’esperienza nel talent show insieme alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Nata a Bari,classe 1993, iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica soli 17 anni, esibendosi sia come solista che in gruppi vocali e orchestre, partecipando a concerti e festival in tutto il mondo, da Algeria e Thailandia a Inghilterra e Argentina.ha ottenuto il ...