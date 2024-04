Fuori Putin dal corteo e slogan pro Nato | e al corteo del 25 Aprile scoppia la rissa a sinistra VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il 25sta trascorrendo, come al solito, a metà fra le doverose celebrazioni per la liberazione del nostro Paese e la consueta orgia di retorica e contrapposizioni. Sembra uguali, dal dopoguerra a oggi. Tanto che la Meloni oggi, nel suo ruolo istituzionale di “pompiere”, ha dichiarato senza mezzi termini che “la fine del fascismo pose le basi della democrazia”. Una frase lapidaria che ha spento sul nascere le polemiche (o almeno le ha attutite), spostando l’attenzione su altre contrapposizioni. Che, per una volta, non dividono le piazze fra destra e, ma fra chi chi si sente pro Israele e chi invece manifesta pro Palestina. Fra gli “amici della” e chi invece lanon la vorrebbe proprio. Fra gli amici die i nemici di. Una contrapposizione che, ...