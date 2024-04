Frosinone-Salernitana - Di Francesco | Partita chiav - ma serve pazienza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) “Servirà. Sarà fondamentale però la capacità di prepararsi ad una gara come questa creando nell’ambiente ottimismo e non frenesia. Sarà una sfida importante perchè dovremo essere bravi a mantenere il livello di attenzione più alto del solito. Tutte le componenti non dovranno avere fretta, non soltanto la squadra. Come sempre ci saranno tanti tifosi che vogliono questa vittoria, ma ripeto servirà calma”. Eusebio Dipredica calma ealla vigilia di una sfida fondamentale contro lain casa. “Unadi tale importanza si prepara tenendo insieme tutta una serie di fattori. Io ad esempio provo a tenere tutti sulla corda non annunciando la formazione. Ribadisco che è importante non solo chi parte dall’inizio ma anche chi subentra a gara in corso – prosegue il ...