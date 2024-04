FringeMI Festival Spettacoli veri in luoghi speciali

(Di giovedì 25 aprile 2024) Oliva Presentata alla stampa la nuova edizione del, rassegna diffusa di spettacolo dal vivo, dal 31 maggio al 9 giugno. L’iniziativa, ideata e coordinata da Bardha Mimòs, è alla sesta edizione e si svolgerà in 13 quartieri di Milano con ben 75 spazi. Glisono disseminati innon teatrali: bar, locali, due ostelli, due studi d’artista, un cinema, quattro librerie, due biblioteche, un hotel di lusso, la sede di una casa editrice, tante cascine, qualche ristorante e perfino un mercato comunale coperto, una falegnameria e una Rsa. Molti eventi sono realizzati anche inaperti come parchi, anfiteatri, piazze, aree strategiche sottratte al traffico, mercati rionali e cortili di condomini. Seguiremo con interesse la kermesse per raccontarvi tutti gli spazi che si ...

Spettacoli, workshop e performance: a Cave è in arrivo il Fare festival - S pettacoli, workshop, sinergie, pratiche, teorie. Tutto questo e molto altro nella prima edizione del FARE festival, la kermesse di arti performative, teatro, musica, danza a Cave. Dal 6 al 12 maggio ...montiprenestini.info

GENTE E GATTI DI RINGHIERA storie e canzoni di Ivan Della Mea - GENTE E GATTI DI RINGHIERA storie e canzoni di Ivan Della Mea Osteria Gerolamo/2 Alessio Lega – voce e chitarra Guido Baldoni – voce e fisarmonica Rocco ...politicamentecorretto