Frasi e atteggiamenti sessisti | le dipendenti accusano l’ad di Consip Lui si difende - ma il Cda decade per le dimissioni di 3 componenti

(Di giovedì 25 aprile 2024) “Io non posso sottostare all’operato di una dirigente che prende le proprie decisioni in base al flusso del suo ciclo mestruale”. È una dellesessiste, attribuite all’amministratore delegato di, Marco Mizzau, che ha scatenato il terremoto all’interno della società del ministero Economia e Finanze che svolge il ruolo di stazione appaltante per lo Stato. Uno scossone tale che, a quanto risulta al Fatto, avrebbe contribuito alla decisione presa ieri delle altre duedel cda di, la presidente Barbara Luisi e la consigliera Luisa D’Arcano, di dimettersi, facendo cosìre tutto l’organismo di vertice. Alcune, infatti, nei mesi scorsi hanno denunciatoa loro direda ...