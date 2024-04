Fondi Scontro tra un mezzo delle nettezza urbana e un’auto

(Di giovedì 25 aprile 2024)– Alle ore 07.00 di ieri a, Via Colle Troiano, si è verificato un incidente stradale in cui sono stati coinvolti un autodella ditta De Vizia Transfer incaricata della ditta incaricata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani di quel Comune ed un’altra autovettura. E’ intervenuta immediatamente una pattuglia dell’Arma della Tenenza di L'articolo Temporeale Quotidiano.

“C’era in tutte le foto della nostra infanzia…” La lettera e il destino dello storico parapetto del lungolago di Como - Dopo il nostro recente articolo sul tema (“Dopo 16 anni Como ancora non sa che parapetto avrà il lungolago. E quello provvisorio va a pezzi”) una lettrice ci ha inviato una lettera chiedendo ragguagli ...comozero

La nuova scuola di Piane di Morro è pronta a partire - 1 milioni di euro e sarà finanziata interamente dai fondi sisma. Questa mattina ho informato la ditta per consentirle di programmare l’avvio del cantiere». La nuova struttura a Piane di Morro sorgerà ...picenonews24

Incidente all'alba, auto si scontra con un camion per la raccolta dei rifiuti - Scontro tra un mezzo della nettezza urbana e una vettura. L'incidente è accaduto alle ore 7 di mercoledì a fondi, in via Colle Troiano. A rimanere coinvolti nel sinistro un automezzo della ditta De ...latinaoggi.eu