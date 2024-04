FlixBus rafforza l’offerta per i ponti di primavera | più autobus per la provincia di Napoli e la Campania

(Di giovedì 25 aprile 2024) In vista deidiincrementasu strada per facilitare il rientro ae indei fuorisede.potenziasu strada in vista deidel 25 aprile e del 1° maggio. Su diverse linee della società circolerà un maggior numero di, per consentire a chiunque di scoprire

Andrea Incondi, MD di FlixBus Italia: «Aggiungiamo km per ridurre le distanze tra le persone e supportare la scoperta del territorio» Milano, 24 aprile 2024 – FlixBus potenzia l’offerta su strada in vista dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio. ...

FlixBus, più bus verso la Campania in vista dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio: FlixBus potenzia l'offerta su strada in vista dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Su diverse linee della società circolerà un maggior numero di autobus, per consentire a chiunque di scoprire ...

FlixBus: ampliata l'offerta verso Salerno e provincia per i ponti di primavera: FlixBus potenzia l'offerta su strada in vista dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Su diverse linee della società circolerà un maggior numero di autobus, per consentire a chiunque di scoprire ...