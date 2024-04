Fibromi penduli | cosa sono - come trattarli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 aprile 2024) I– anche conosciuti“acrochordon” o “porri” –delle escrescenze cutanee peduncolate che hanno origine dal derma – lo strato che si trova al di sotto dell’epidermide e che, crescendo, si protendono verso l’esterno. Iappaiono alla vistaescrescenze di piccole dimensioni ma, in alcuni casi fortunatamente più rari, posanche crescere fino al raggiungimento di un diametro maggiore, risultando particolarmente fastidiosi e/o antiestetici per il paziente. Specie in quest’ultimo caso, quando il fibroma tende ad ingrossarsi, la forza di gravità lo attira verso il basso, facendogli prendere il nome per cuiconosciuti: “”, appunto. In quanto ...