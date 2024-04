Fibrillazione ventricolare | sintomi - caus - terapie

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 aprile 2024) Laè una delle aritmie cardiache più gravi. Quando insorge unai movimenti di contrazione dei ventricoli diventano così rapidi ed irregolari che il muscolo non riesce a svolgere la sua funzione, con conseguenze che comprendono la compromissione cardiaca, l’arresto cardiaco e la morte. In particolare, durante un episodio di, il muscolo cardiaco non rispetta le diverse fasi del ciclo fisiologico, accorciando i tempi di sistole e diastole (cioè di contrazione e rilassamento) andando a ridurre la gittata. Di conseguenza l’afflusso di sangue ossigenato si modifica e gli organi non ne ricevono in quantità sufficiente. Lo stesso cuore riceve meno ossigeno e non è più in grado di svolgere la sua attività ...