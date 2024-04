Festival Alfierissimo a Pesaro | quando e il programma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 aprile 2024), 25 aprile 2024 - ArtLab, il co-working culturale di via Guerrini 25, presenta il suo primo’: un mix di arte, passioni, musica, workshop, banchetti e proiezioni in due giorni dizione, venerdì 26 e sabato 27 aprile. Piazzetta Alfieri e via Guerrini 25 faranno da cornice al “artistico” a cui parteciperanno decine di giovani da ogni parte del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi del, il workshop di cartografia fantasy a cura di Niccolò Tonelli, inper venerdì alle 17.30 in piazzetta Alfieri. Stessa location anche per il dj-set di Spazio Gege alle 21. Parallelamente rimarrà aperta e fruibile anche la sede di ArtLab (a due passi dalla piazzetta) dove saranno presenti le esposizioni delle opere di ...