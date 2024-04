Festa Liberazione In Comune c’è la Chiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ladellain musica con l’esibizione del più antico complesso musicale della città: "Concerto Cittadino E." che rievoca i suoi 182 della tradizionale "Banda" che in ricorrenze storiche come questa suonava appunto nella sala Consiliare del(oltre che nella piazza). E sarà così anche questo 25 aprile a partire dalle 17( ingresso libero) grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio. Il repertorio del complesso musicale diretto dal maestro Leonardo Gabuzzini oltre all’ Inno di Mameli e Bella Ciao, comprende musica leggera e musica da film: Gocce di pioggia su di me, Anonimo Veneziano, Mary Poppins, Disney Fantasy, He sleeps, Romeo e Giulietta, Stevie Wonder, Caribbean Concerto, Oblivion, Ciliegi Rosa, Brazil, Satin Doll. C’è infine da ricordare il programma dei ...