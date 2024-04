Festa della Liberazione al Twiga | 25 aprile da sogno con Ben Dj

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ben Dj e Max Gigliotti: connubio perfetto stasera alBeach Club di Marina di Pietrasanta (Lucca).tutta da vivere in uno dei locali più glamour d’Italia, a due passi da Forte dei Marmi. A partire dalle ore 21 di stasera scatta Dine’n Dance. Ben Dj non ha di certo bidi presentazioni. Stiamo parlando di uno dei producer/dj più famosi dello scenario internazionale, uno dei personaggi di maggior rilievo nel panorama del clubbing mondiale. Sarà proprio Ben Dj ad animare la serata di stasera nel suggestivo locale del(in Versilia). Dopo la mezzanotte spazio al Club. Per tutta la notte al club show e spettacolo anche in compagnia del produttore Max Gigliotti. Musica house, tech house, afro house, indie dance ed elettronica. Ce ne sarà davvero per ...