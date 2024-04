Femminicidio Anastasiia a Fano - l' ex marito piange | Mi ha aggredit - aveva un coltello La madre di lei | Non lo voglio guarda -e, mettetemi un paravento

(Di giovedì 25 aprile 2024)Il black out e la versione di Amrallah Mostafa Alashry, 43enne egiziano, a processo in Corte di assise con l?accusa di omicidio volontario aggravato nei confronti della moglie....

Fano Ha lottato e combattuto contro il marito che l?accoltellava a morte. Ieri nuova udienza davanti alla Corte d?assise di Pesaro per il processo a carico di Amrallah Mostafa Alashry,...

Pesaro - Omicidio anastasiia, la mamma Elina in aula: "Mia figlia temeva per l’incolumità del piccolo Adam" - anastasiia aveva conosciuto l’ex marito a Kiev ... A marzo 2022, quando scoppia la guerra, la coppia si trasferisce a fano. Nel giugno 2022 Elina va in Italia dalla figlia. I litigi si erano ...veratv