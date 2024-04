Fassino e il profumo al duty free Lo avrei pagato Ma c’è il video

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Torino, 25 aprile 2024 – Insopportabile come un cliché, quello che "tanto i politici sono ladri". Appiccicoso come certi profumi da pelliccia. Troppo per un piemontese cresciuto alla scuola rigorosa dei gesuiti, poi a quella intransigente del Pci. Denunciato per tentato furto da bancone, art.624 del codice penale, reato punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e multa da 154 a 516 euro. Finito dentro un tritacarne dove qualsiasi mossa per uscirne è sbagliata. Il telefona suona a vuoto. Memorabile e catastrofico a livello di immagine l’anniversario della Liberazione di Piero, fra le tante cariche anche ministro della Giustizia con D’Alema. Il 15 aprile è stato fermato aldi Fiumicino con una confezione da 100 ml di Chanel Chance da 130 euro, alchimia di bacca rossa, gelsomino e patchouli ambrato che "travolge in ...