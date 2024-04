Famiglia dei Sangiorgiari Il capodieci è Simone Martini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) GUBBIO In una chiesa di Santa Maria al Corso gremita, stracolma di fede, passione ceraiola ed entusiasmo, per iniziativa delladei, presieduta da Patrik Salciarini, si è svolta l’investitura deldi San Giorgio per la Festa dei Ceri 2024,. All’inizio della cerimonia, presieduta dal vescovo Luciano Paolucci Bedini, unitamente al cappellano dei Ceri don Mirko Orsini e dal neo cappellano della “” padre Francesco Menichetti, che ha sostituito don Stefano Bocciolesi, il presidente Salciarini ha ricordato lo straordinario valore della giornata e l’importanza di tramandare e tutelare i "valori fondanti di una giornata, che trovano nellail contenitore ideale". Da parte sua il vescovo nel tracciare un quadro di ...