Fallout 4 - è disponibile l’aggiornamento Next-Ge - si segnalano problemi con PlayStation Plus

(Di giovedì 25 aprile 2024) Bethesda ha rilasciatogratuito-Gen di4 su console e PC, ma alcuni fan stanno segnalando che questo update non èsu, costringendoli di conseguenza ad acquistare il gioco su piattaformeper ottenerlo. Come promesso dal publisher appena qualche giorno fa, grazie a questo nuovo aggiornamento è possibile esplorare il Commonwealth di Boston con un comparto tecnico migliorato rispetto al passato, tirando sostanzialmente a lucido la grafica del titolo rilasciato dalla società nel corso del 2015. L’update-Gen di4 ègratuitamente su Xbox Series XS, PC Windows,5 ed anche all’interno di Xbox Game Pass. ...

