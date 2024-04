Ex gieffino derubato dai suoi ex compagni di reality? Lo sfogo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 25 aprile 2024) Federico Massaro è un exdell’ultima edizione del Grande Fratello e in unosu Instagram si è lasciato andare a una dichiarazione che ha fatto molto rumore: qualcuno lo avrebbe? Stando al racconto di Massaro, infatti, alcuni vestiti che aveva all’interno della Casa più spiata d’Italia sarebbero spariti. Lo ha raccontato in unopubblico contro Deianira Marzano che lo aveva accusato di fare la vittima. “Complimenti, Deianira. Dici a me che voglio fare hype ma tu parli male di me sui social e hai il profilo privato e quindi per scoprire cosa dici di me devo seguirti. E sono io che cerco popolarità? E comunque mi sembra strano che tu mi accusi di aver rubato, quando è dalla fine del GF che mi lamento che mi sono spariti dei vestiti!” L’ex, poi, a domanda diretta “Chi ...