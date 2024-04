ESCLUSIVA – Dalla Juventus al carcere | la storia shock di Padovano

Dani Alves, ex calciatore brasiliano del Barcellona e della Juventus, è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere per stupro. Per l’ex terzino della nazionale brasiliana, accusato di aver aggredito sessualmente una ragazza di 23 anni nel bagno dell’area riservata della discoteca Sutton di ...

Continua a leggere>>