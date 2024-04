Erba alta e rami caduti Stessi disagi - un anno dopo nel parchetto di via Cadore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) A distanza di circa un, si ripropongono i problemi delpubblico di viae via Premuda: giochi non raggiungibili in quanto sommersi dall’rigogliosa,, rischi di forasacchi (spighe di gnacee) per i cani. "Abbiamo fatto segnalazioni in Comune e all’Amga - afferma Diego Mior, che abita nel quartiere -. Ma ancora nulla". L’scorso le prime segnalazioni erano comparse sul gruppo Facebook “Sei di Legnano se“, documentate da fotografie. Il Comune aveva replicato che le piogge abbondanti avevano ritardato i tagli. In luglio la situazione era cambiata radicalmente:rasata, piante messe in sicurezza. I bambini erano tornati padroni dei giochi, i proprietari di cani avano ripreso a frequentare ...