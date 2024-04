Endless Love - anticipazioni puntate dal 27 aprile al 3 maggio 2024 | Onder vittima di un attentato

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 25 aprile 2024) La serie tv turcaè giunta alla settima settimana di programmazione. Negli episodi in onda dal 27al 3nel daytime di Canale 5 assisteremo ai sospetti di. Il giovane subisce un, e pensa che dietro a tutto si celi Emir. Nel frattempo Kemal capisce che Nihan si è sposata con Emir contro la sua volontà e prova a fare chiarezza. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.dal 27al 3Nihan e la sua famiglia sono preoccupati per le condizioni di salute di, dopo che il ragazzo è stato investito. In realtà lui si sta riprendendo, ma è convinto che non si sia trattato di un incidente. Rivivendo con la memoria ...