elezioni, canino scende in campo: "La città ha bisogno di sicurezza" - L’ex luogotenente dei carabinieri fondatore del circolo tennis si candida con una lista civica di centrodestra . .lanazione

Armonie della sera, Grand Tour in musica nel bello d'Italia - Un Grand Tour in musica tra le meraviglie d'Italia, dal Colle dell'Infinito a Recanati allo sperduto Monastero di Fonte Avellana a Serra Sant'Abbondio, a luoghi più popolari come la Rotonda sul Lungom ...ansa

ROGNO – elezioni: due liste pronte, la spada di Damocle della terza lista. Con Molinari anche Vincenzo Vasconi, con Franzoni anche Emiliano Bettoli - Cristian Molinari, Valerio Franzoni e l’ombra di una terza lista, che rimane lì, come una Spada di Damocle ma man mano che passano i giorni sembra sempre più difficile che ci possa essere davvero. Int ...araberara