Ecco come Schlein si è suicidata | il retroscena sul più grave errore di Elly

(Di giovedì 25 aprile 2024) Molti anni fa, in un piccolo ma prezioso saggio sulla stupidità, Carlo Maria Cipolla collocò quattro categorie umane in un diagramma cartesiano: l'intelligente crea un vantaggio per sé e un vantaggio anche per gli altri; il bandito crea un vantaggio per sé ma uno svantaggio per gli altri; il mecenate crea uno svantaggio per sé ma un vantaggio per gli altri; lo stupido, infine, crea uno svantaggio sia per sé che per gli altri. Morale: gli stupidi sono pericolosissimi, e albergano- spiegava sempre Cipolla, ammonendoci in modo profetico in qualunque classe e categoria umana. Quel saggio non aveva a che fare con la politica, eppure le sue geometriche conclusioni possono essere tranquillamente applicate alla dimensione dei partiti, dei leader, degli schieramenti: esistono cioè delle terrificanti situazioni di stupidità politica che producono danni per tutti, per se stessi tanto quanto per ...