Due escursionisti travolti da una valanga a Valfurva Sondrio - sul Cevedale | ritrovato morto uno dei due

Valfurva (Sondrio), 25 aprile 2024 – Due persone sono rimaste coinvolte in un incidente in montagna nel territorio di Valfurva in Valtellina. Poco prima delle 15 una Valanga si è staccata nella zona del Cevedale, nei pressi della cresta dove sorge il bivacco Giancarlo Colombo sul Col de la Mare. ...

