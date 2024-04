Doctor Who 14 | quello che sappiamo sulla nuova stagione con una rivelazione in anteprima!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 25 aprile 2024) In occasione della presentazione diWho al Comicon 2024, dove abbiamo visto i primi cinque minuti, andiamo ad analizzare tutto ciò che potremmo trovare nella quindicesima (?) incarnazione del Time Lord dal pianeta Gallifrey. Dall'11 maggio su Disney+. Cacciavite sonico, inversione della polarità del flusso di neutroni, tempo visto da una prospettiva non soggettiva e non lineare... confusi? Evidentemente non fate parte del fandom diWho, la più longeva serie di fantascienza britannica che conta più di 800 episodi, film, sceneggiati radiofonici, romanzi, fumetti e un merchandising sconfinato. Ora la, attesissima, un vero e proprio nuovo "punto zero" delle avventure del Dottore, sta per esordire in streaming, e in contemporanea mondiale,piattaforma Disney+. Al Comicon ...