Divieto di manganello - i poliziotti sono stufi | Non mandateci più

(Di giovedì 25 aprile 2024) Non ci mandate più a fare i pupazzetti, i burattini per il divertimento di quattro delinquenti invasati che si travestono da studenti per averla franca. A Torino l’altro giorno l’ennesima sceneggiata di un manipolo di “studenti” tra cui anche 30 militanti di Askatasuna, il violento centro sociale tanto caro al sindaco di Torino. Altro che pacifisti e studentelli! Mai dettagli a far comprendere più facilmente la gravità di ciò che sta accadendo: lo sbarramento del Reparto Mobile è stato schierato appositamente in posizione molto lontana rispetto al corteo proprio per evitare ogni tipo di contatto, per evitare di urtare la suscettibilità dei “poveri” studenti, che di studenti hanno ben poco. Che però, puntualmente, sispostati verso quello sbarramento ed hanno iniziato a provocare ed attaccare con violenza i. ...