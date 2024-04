Devo fermarmi e riflettere | Sanchez annuncia possibili dimissioni per i guai della moglie - indagata per corruzione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Agenda cancellata e annuncio shock a Madrid: in una quanto meno inusuale lettera ai cittadini, il premier spagnolo Pedroche sta valutando le sue. E comunica ufficialmente che domani (lunedì 26 aprile) scioglierà la prognosi e farà sapere se si dimetterà o meno dopo che è esploso il caso dell’inchiesta che coinvolge la, Begonia Gomez,pere traffico di influenze «in seguito alla denuncia – scrivenel testo pubblicato sui social – di una organizzazione di estrema destra chiamata Mani Pulite». «– afferma il premier –. Vale la pena tutto questo? Non lo so». Il primo ministro socialista, che ha cancellato ...

