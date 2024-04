Designazioni arbitrali | prima storica terna femminile in Serie A

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 25 aprile 2024) Leper la 34° giornata diA fanno registrare una sorpresa. “” Inter-Torino: dirigerà Ferrieri Caputi, conarbitrale tutta alper lavolta inA, scrive Sky Sport. Ed in effetti tale designazione lo è. Poi Mariani dirigerà Juventus-Milan, in programma sabato alle 18, mentre per Napoli-Roma c’è Sozza.: Inter – Torino entra nella storia dellaA InA non era mai accaduto. Succederà il 28 Aprile nella partita tra i campioni d’Italia dell’Inter ed il Torino: a dirigere il match sarà unaarbitrale tutta. Per arbitrare è stata ...