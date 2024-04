Denunciati due ’contendenti’ Si cerca il terzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ancora violenza a Fontivegge. Una nuova rissa in strada, questa volta in piazza Vittorio Veneto, di fronte alla stazione. Un’escalation che porta le forze di polizia a stringere ulteriormente sui controlli dell’area. Da subito, infatti, è stata annunciata un’intensificazione del monitoraggio della zona da parte delle forze dell’ordine, mentre sull’ultimo episodio proseguono le indagini. Perché a fronteggiarsi a calci e pugni, secondo gli accertamenti, erano in tre. Due sono stati individuati e fermati dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Perugia, l’altro, invece, come confermano le immagini delle telecamere di sicurezza, è riuscito ad allontanarsi. La rissa risale alla notte tra martedì e ieri. A segnalare il fatto alcuni cittadini. I carabinieri, arrivati sul luogo, hanno rintracciato due uomini che potevano corrispondere alle descrizioni ricevute, si tratta di ...