Dengue e malaria - è boom di casi nel mondo Colpa del riscaldamento global - ecco lo scenario del 2100

allarme Dengue in Brasile con quasi 2 milioni di casi, registrati dal 2000 ad oggi, e 4 volte di più rispetto allo scorso anno. Il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza In meno di tre mesi, il Brasile ha battuto il record di casi di Dengue in un anno, e va verso i 2 milioni. Finora, il ...

Continua a leggere>>