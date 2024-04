Decarbonizzare e non delocalizzare - l’Ue approva nuove norme per industria 

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il Parlamento europeo hato in via definitiva oggi a Strasburgo, con 361 voti favorevoli, 121 contrari e 45 astensioni, il regolamento Ue per il sostegno all'industria "a zero emissioni nette", che mira a rafforzare in alcuni settori chiave la produzione nell'Unione delle tecnologie necessarie per la decarbonizzazione, evitando le delocalizzazioni e la dipendenza eccessiva da paesi extraeuropei. Il regolamento (noto con la sigla Nzia, dall'inglese "Net-Zero Industry Act") semplificherà le procedure di autorizzazione nei settori chiave individuati, fissando scadenze massime per l'autorizzazione dei progetti in funzione delle loro caratteristiche.E' prevista anche la creazione di poli industriali che aggregheranno diverse aziende a zero emissioni nette ("net-zero acceleration valley"), in cui sarà delegata agli Stati membri parte della raccolta di informazioni per ...