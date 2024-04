Debiti Pubblica Amministrazione - quanto è indebitato lo Stato?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’istituto nazionale di statistica, Istat, il 22 aprile 2024 ha reso pubblici i principali dati relativi all’indebitamento netto e al debito delle Amministrazioni Pubbliche (AP) italiane, riferiti al periodo 2020-2023. Secondo i dati forniti, nel 2023 l’indebitamento netto delle AP (-154.124 milioni di euro) èpari al -7,4% del Pil, in diminuzione di circa 13,8 miliardi rispetto al 2022 (-167.958 milioni di euro, corrispondente al -8,6% del Pil). Quindi, nell’ultimo anno, l’Italia ha ridotto il suo indebitamento netto in rapporto al PIL rispetto all’anno precedente. Tuttavia, per avere una visione completa dell’indebitamento complessivo, è necessario considerare anche altri fattori. Indebitamento in calo e segnali positivi Nel panorama economico italiano, l’attenzione sulle finanze pubbliche è sempre stata fondamentale, soprattutto considerando il notevole ...